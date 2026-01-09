Faustroll Rue du Maillet Châtelaudren-Plouagat

Faustroll

Rue du Maillet L’Hermine Châtelaudren-Plouagat Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20 20:30:00

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

Concert chansigné Tout public- Durée 1h15

Réunis autour des textes de Gaspard Verdure, Faustroll zigzague dans un univers poétique à la fois grave et plein de fantaisie. Chaque chanson dévoile un tableau musical d’une couleur différente interprétée par un instrumentarium riche et original. Pas plus disco que punk, Faustroll est un peu comme une boule-à- facettes qui se laisse poétiquement traverser par des mondes. Faustroll est accompagné de deux chansigneuses qui dansent avec leurs mains pour parler à celles et ceux qui n’ont pas le son. Un univers de musique et de gestes qui s’apprécie ainsi de toutes les façons. .

Rue du Maillet L’Hermine Châtelaudren-Plouagat 22170 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 79 26 40

