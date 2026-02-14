Faut-il censurer ou réécrire ce qui nous choque ? avec Laure Murat Auditorium des Champs Libres Rennes Jeudi 19 mars, 18h30 Ille-et-Vilaine

gratuit

Dans son livre _Toutes les époques sont dégueulasses_, Laure Murat réfléchit à la question de la censure des textes choquants pour notre sensibilité contemporaine.

Le racisme des _Dix petits nègres_ d’Agatha Christie, la misogynie des James Bond de Ian Fleming… faut-il censurer ? Réécrire ? Pour cette spécialiste de littérature, très bonne connaisseuse de la société des États-Unis, l’intention est bonne mais effacer n’est jamais une bonne idée : il est important de ne pas priver les opprimés de la mémoire de leur oppression.

Rencontre suivie d’une séance de dédicaces avec la librairie _Des gourmandises sur l’étagère_ (Cesson-Sévigné).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-19T18:30:00.000+01:00

Fin : 2026-03-19T20:00:00.000+01:00

Auditorium des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



