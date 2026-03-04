Faut-il censurer ou réécrire ce qui nous choque ? avec Laure Murat, Auditorium des Champs Libres, Rennes

Faut-il censurer ou réécrire ce qui nous choque ? avec Laure Murat Jeudi 19 mars, 18h30 Auditorium des Champs Libres Ille-et-Vilaine

Le racisme des Dix petits nègres d’Agatha Christie, la misogynie des James Bond de Ian Fleming… faut-il censurer ? Réécrire ? Pour cette spécialiste de littérature, très bonne connaisseuse de la société des États-Unis, l’intention est bonne mais effacer n’est jamais une bonne idée : il est important de ne pas priver les opprimés de la mémoire de leur oppression.

Rencontre suivie d’une séance de dédicaces avec la librairie Des gourmandises sur l’étagère (Cesson-Sévigné).

Auditorium des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES

Dans son livre _Toutes les époques sont dégueulasses_, Laure Murat réfléchit à la question de la censure des textes choquants pour notre sensibilité contemporaine. grandstemoins

