Faut-il nourrir les oiseaux ? Maison Paris Nature Paris

Rendez-vous à la Maison Paris Nature, au Pavillon 1 du Parc Floral de Paris.

Cette animation est accessible aux personnes à mobilité réduite.

L’inscription est gratuite mais obligatoire, via le formulaire ci-dessous. Si cette animation est complète, ce formulaire sera bloqué. Vous aurez alors la possibilité de vous inscrire sur la liste d’attente, en deuxième lien ci-dessous. Enfin, pour vous désinscrire vous pouvez utiliser le dernier formulaire.

Le nourrissage des oiseaux est répandu et part souvent d’une bonne intention d’aider nos amis à plumes. Mais leur donner à manger est-il vraiment bénéfique, ou est-ce au contraire néfaste ? Nous nous référerons aux connaissances actuelles afin de répondre au mieux à cette question. Nous enchainerons avec une courte sortie aux jumelles dans le Parc Floral de Paris afin d’observer les oiseaux présents en cette période hivernale.

Le mercredi 03 décembre 2025

de 14h30 à 16h00

gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-03T15:30:00+01:00

fin : 2025-12-03T17:00:00+01:00

Date(s) : 2025-12-03T14:30:00+02:00_2025-12-03T16:00:00+02:00

Maison Paris Nature Pavillon 1, 2 et 6 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide 75012 Paris

https://www.paris.fr/equipements/maison-paris-nature-17576 maisonparisnature@paris.fr https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://twitter.com/Parisbiodiv