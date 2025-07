Faut-il séparer l’homme de l’artiste ? Théâtre de l’Oeuvre Marseille 1er Arrondissement

Faut-il séparer l’homme de l’artiste ?

Vendredi 26 septembre 2025 de 20h à 21h30. Théâtre de l’Oeuvre 1 rue Mission de France Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 12.5 – 12.5 – 17.5 EUR

Début : Vendredi 2025-09-26 20:00:00

fin : 2025-09-26 21:30:00

2025-09-26

Ce spectacle fait référence à des violences sexuelles et sexistes et peut heurter la sensibilité des personnes concernées

Ce spectacle fait référence à des violences sexuelles et sexistes et peut heurter la sensibilité des personnes concernées



Peut-on séparer l’homme de l’artiste ?

Tu es comédien·ne. Tu reçois le rôle de ta vie. Le réalisateur, c’est Polanski. Tu fais quoi ?

Avec cette question percutante, Étienne Gaudillère met en scène un spectacle coup-de-poing coécrit avec la journaliste Giulia Foïs (France Inter, autrice de Je suis une sur deux). Entre témoignage personnel, enquête et réflexion politique, Tu fais quoi ? explore les zones troubles de notre rapport aux œuvres entachées par la violence de leurs auteurs.



Sur scène, Marion Aeschlimann incarne ce dilemme contemporain avec force, accompagnée d’un dispositif scénique mêlant théâtre, vidéo et parole médiatique.



Programmation dans le cadre de ALLEZ SAVOIR. Festival des sciences sociales, une initiative de l’EHESS (École des hautes études en sciences sociales) et de la Ville de Marseille . Programme détaillé du festival sur www.allez-savoir.fr .



Une production du Théâtre du Point du Jour / Compagnie Y

Dans le cadre du cycle Grand ReporTERRE.



DISTRIBUTION

Mise en scène Étienne Gaudillère

Conception: Etienne Gaudillère et journaliste Giulia Foïs

Avec Marion Aeschlimann, Étienne Gaudillère, Astrid Roos, Jean-Philippe Salério,

Régie générale Romain de Lagarde

Régie Lumière/vidéo/son Romain de Lagarde, Sandrine Sitter, Simon Frézel

Collaboration artistique Angélique Clairand, Éric Massé

Collaboration technique Quentin Chambeaud, Bertrand Fayolle, Thierry Pertière .

Théâtre de l’Oeuvre 1 rue Mission de France Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur reservation@theatre-oeuvre.com

English :

This show refers to sexual and gender-based violence and may offend the sensibilities of those concerned

German :

Diese Aufführung bezieht sich auf sexuelle und sexistische Gewalt und kann die Sensibilität der betroffenen Personen verletzen

Italiano :

Questo spettacolo fa riferimento alla violenza sessuale e di genere e può offendere la sensibilità delle persone interessate

Espanol :

Este espectáculo hace referencia a la violencia sexual y de género y puede herir la sensibilidad de las personas afectadas

