FAUT-IL SÉPARER L’HOMME DE L’ARTISTE ? Villeneuve-lès-Maguelone

FAUT-IL SÉPARER L’HOMME DE L’ARTISTE ?

Un spectacle nécessaire et poignant où journalisme et théâtre se fondent pour tenter de résoudre l’épineuse question de la dissociation de l’artiste de son œuvre, à voir vendredi 12 décembre à 20h au théâtre municipal Jérôme Savary à Villeneuve-lès-Maguelone.

Faut-il séparer l’homme de l’artiste ?

Giulia Foïs et Etienne Gaudillère

Tu es comédien·ne, tu rêves de faire du cinéma, tu galères un peu, et un jour, tu reçois une proposition pour le rôle de tes rêves. Le réalisateur, c’est Roman Polanski. Tu fais quoi ?

Alors que #MeToo libère des milliers de témoignages et que les artistes tombent sous les accusations d’agression sexuelle, que faire de cette question Faut-il séparer l’homme de l’artiste ? Que faire des films de Woody Allen ? De la musique de Michael Jackson ou de Bertrand Cantat ? Des écrits de Céline ?

Le metteur en scène Étienne Gaudillère et la journaliste Giulia Foïs signent le cinquième épisode de Grand ReporTERRE, une série initiée par le Théâtre du Point du Jour (Lyon) qui place l’actualité au cœur du théâtre.

En touchant à la sphère intime autant qu’à la sphère publique, cette création s’impose comme un laboratoire artistique et médiatique qui redessine les contours de notre histoire de l’art en délogeant les grands hommes de leur piédestal.

Un spectacle nécessaire et poignant où journalisme et théâtre se fondent pour tenter de résoudre l’épineuse question de la dissociation de l’artiste de son œuvre .

A necessary and poignant show in which journalism and theater merge in an attempt to resolve the thorny issue of the artist?s dissociation from his work, to be seen on Friday December 12 at 8pm at the Théâtre municipal Jérôme Savary in Villeneuve-lès-Maguelone.

