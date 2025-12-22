Faut-il tout dire dans son couple ? Salle Le Vallon (Mauves-sur-Loire) Mauves-sur-Loire

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-14 20:30 –

Gratuit : non 28 € 28 € tarif uniqueHors frais de location BILLETTERIE : theatre-jeanne.com Tout public

Comédie de Vincent Delboy Humour et surprises pour ce gros succès enfin de retour sur scène ! La vie de couple serait-elle plus facile si l’on décidait de toujours tout dire à l’autre ? Comment réagirait-on en découvrant ce que pense vraiment l’autre de notre travail, de nos amis, de notre famille, de nos habitudes, de nos loisirs, de notre comportement, de notre apparence… De tout, en somme ? Mise en scène : Thibault Marteavec Margot Lourdet et Philippe Talaud Représentation proposée par le Théâtre de Jeanne à Nantes

Salle Le Vallon (Mauves-sur-Loire) Mauves-sur-Loire 44470

02 40 25 59 38 communication@mauvessurloire.fr https://www.theatre-jeanne.com/



