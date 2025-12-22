Faut-il tout dire dans son couple ? Théâtre de Jeanne Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-25 17:00 –

Gratuit : non 14 € / 22 € 22 € / 14 € (tarif réduit pour les étudiants, demandeurs d’emploi, moins de 18 ans, sauf vendredis et samedis)Hors frais de location BILLETTERIE : theatre-jeanne.com Tout public

Comédie de Vincent Delboy Humour et surprises pour ce gros succès enfin de retour sur scène ! La vie de couple serait-elle plus facile si l’on décidait de toujours tout dire à l’autre ? Comment réagirait-on en découvrant ce que pense vraiment l’autre de notre travail, de nos amis, de notre famille, de nos habitudes, de nos loisirs, de notre comportement, de notre apparence… De tout, en somme ? Mise en scène : Thibault Marteavec Margot Lourdet et Philippe Talaud Représentations du 22 janvier au 8 février 2026 :jeudis, vendredis, samedis à 20h30dimanches à 17h

Théâtre de Jeanne Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

06 99 10 76 05 http://www.theatre-jeanne.com theatre-jeanne@orange.fr https://www.theatre-jeanne.com/



