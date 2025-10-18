FAUT-IL TOUT PARDONNER ? — LE POINT DE VUE BOUDDHISTE Montpellier

Samedi , Journée complète de 10h00 à 16h30 avec Kadam Olivier

Envie de vous libérer du poids des blessures passées ?

Rejoignez-nous pour cette journée exceptionnelle et découvrez des outils puissants pour transformer votre rapport aux expériences douloureuses.

Vous apprendrez à gérer les difficultés relationnelles, à établir des limites saines, et à transformer les jugements de votre esprit pour vous offrir une histoire plus saine et juste. Notre communauté est chaleureuse et ouverte ; vous serez accueilli sans jugement.

Bénéfices de votre participation

• Paix Intérieure Stable Apprenez à transformer les jugements de votre esprit pour vous offrir une perspective plus juste et moins déformée, cultivant une force intérieure durable.

• Relations Saines Découvrez la sagesse bouddhiste pour gérer les expériences douloureuses avec les autres et poser vos limites de manière saine et aimante.

• Clarté Émotionnelle Libérez-vous du poids du ressentiment et de la colère pour développer une sérénité profonde et retrouver une clarté d’esprit essentielle à votre bien-être.

Ce cours vous donnera les clés pour réécrire votre histoire personnelle. Les explications sont claires et les pratiques concrètes pour une meilleure qualité de vie. Ce cours convient à tout le monde.

Sur réservation .

15 Rue du Faubourg Boutonnet Montpellier 34090 Hérault Occitanie +33 9 53 33 27 42 info@meditation-montpellier.org

English :

Saturday , Full day from 10h00 to 16h30 with Kadam Olivier

Want to free yourself from the weight of past wounds?

German :

Samstag , Ganztägig von 10.00 bis 16.30 Uhr mit Kadam Olivier

Haben Sie Lust, sich von der Last vergangener Verletzungen zu befreien?

Italiano :

Sabato, giornata intera dalle 10h00 alle 16h30 con Kadam Olivier

Volete liberarvi dal peso delle ferite del passato?

Espanol :

Sabado , Jornada completa de 10h00 a 16h30 con Kadam Olivier

¿Quiere liberarse del peso de las heridas del pasado?

