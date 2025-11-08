Faut-il un village pour faire une démocratie? Conférence populaire clownée. A la médiathèque. Grane
3 lot les pastouriaux Grane Drôme
Début : 2025-11-08 18:00:00
fin : 2025-11-08 20:00:00
2025-11-08
La conférence populaire est une conférence conviviale, où les participant.e.s sont les expert.e.s! Repas partagé.
3 lot les pastouriaux Grane 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes cafeassociatifdegrane@mailo.com
English :
The People’s Conference is a convivial conference, where the participants are the experts! Shared lunch.
German :
Die Populäre Konferenz ist eine gesellige Konferenz, bei der die Teilnehmer die Experten sind! Gemeinsames Essen.
Italiano :
La Conferenza dei Popoli è una conferenza conviviale, dove i partecipanti sono gli esperti! Pasto condiviso.
Espanol :
La Conferencia Popular es una conferencia de convivencia, ¡en la que los participantes son los expertos! Comida compartida.
