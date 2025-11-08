Faut-il un village pour faire une démocratie? Conférence populaire clownée. A la médiathèque. Grane

Faut-il un village pour faire une démocratie? Conférence populaire clownée. A la médiathèque.

La conférence populaire est une conférence conviviale, où les participant.e.s sont les expert.e.s! Repas partagé.

3 lot les pastouriaux Grane 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes cafeassociatifdegrane@mailo.com

English :

The People’s Conference is a convivial conference, where the participants are the experts! Shared lunch.

German :

Die Populäre Konferenz ist eine gesellige Konferenz, bei der die Teilnehmer die Experten sind! Gemeinsames Essen.

Italiano :

La Conferenza dei Popoli è una conferenza conviviale, dove i partecipanti sono gli esperti! Pasto condiviso.

Espanol :

La Conferencia Popular es una conferencia de convivencia, ¡en la que los participantes son los expertos! Comida compartida.

