FAUT PAS POUSSER MAMY DANS LES ORTIES – SALLE RAUGRAFF Nancy

FAUT PAS POUSSER MAMY DANS LES ORTIES Début : 2026-02-15 à 15:00. Tarif : – euros.

On est des seniors mordant la vie à pleines dents (enfin celles qui nous restent !).Mamy Ginette est drôle, décalée, joyeuse, elle se sert de son expérience pour tout prendre à la dérision, se rappeler les bons souvenirs tout en se régalant des nouvelles technologies, il n’y a pas d’âge pour être influenceuse !Papy Marcel est drôle, ronchon et dépassé, il pense que c’était mieux avant, qu’il n’y aura jamais mieux qu’une partie de pétanque, parce que les réseaux sociaux c’est pas la vrai vie !Ce qui les réunis : l’amour éternel d’un couple original mais surtout un mental à toutes épreuves et un caractère qui les mène à surtout ne jamais se laisser faire.Une comédie rythmée par deux personnages attachants qui nous font traverser ce monde dans les yeux de seniors tellement drôles.1h10 de quiproquos et de rebondissements.Artistes :Colette Cazin, Seb MartinezAuteur(s) :Seb Martinez

SALLE RAUGRAFF 13 BIS RUE DES PONTS 54000 Nancy 54