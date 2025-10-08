Faut pas pousser Papy et Mamy dans les orties Châteauroux

Faut pas pousser Papy et Mamy dans les orties

8 Rue Eugène Delacroix Châteauroux Indre

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-01-30 19:00:00

fin : 2026-01-30

Date(s) :

2026-01-30

L’Ouragan du rire vous présente la comédie Faut pas pousser Papy et Mamy dans les orties ! Une comédie rythmée par deux personnages attachants qui nous font traverser ce monde dans les yeux de seniors tellement drôles. 1h10 de quiproquos et de rebondissements.

Venez rire avec nous ! Mamy Ginette est drôle, décalée, joyeuse, elle se sert de son expérience pour tout prendre à la dérision, se rappeler les bons souvenirs tout en se régalant des nouvelles technologies, il n’y a pas d’âge pour être influenceuse ! Papy Marcel est drôle, ronchon et dépassé, il pense que c’était mieux avant, qu’il n’y aura jamais mieux qu’une partie de pétanque, parce que les réseaux sociaux c’est pas la vrai vie ! Ce qui les réunis l’amour éternel d’un couple original mais surtout un mental à toutes épreuves et un caractère qui les mène à surtout e jamais se laisser faire.

Spectacle accessible à partir de 12 ans.

Billetterie disponible à l’office de tourisme de Châteauroux et en ligne (ouragandurire.fr). 20 .

8 Rue Eugène Delacroix Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 34 10 74

English :

L’Ouragan du rire presents the comedy Faut pas pousser Papy et Mamy dans les orties ! A comedy paced by two endearing characters who take us through this world through the eyes of hilarious seniors. 1h10 of misunderstandings and twists and turns.

German :

L’Ouragan du rire präsentiert Ihnen die Komödie Faut pas pousser Opa et Mamy dans les orties (Opa und Oma nicht in die Nesseln treiben)! Eine rhythmische Komödie mit zwei liebenswerten Charakteren, die uns durch die Augen von so lustigen Senioren durch diese Welt führen. eine Stunde und 10 Minuten

Italiano :

L’Ouragan du rire presenta la commedia Faut pas pousser Papy et Mamy dans les orties ! Una commedia scandita da due personaggi accattivanti che ci accompagnano in questo mondo attraverso gli occhi di esilaranti anziani. 1h10 di equivoci e colpi di scena.

Espanol :

¡L’Ouragan du rire presenta la comedia Faut pas pousser Papy et Mamy dans les orties ! Una comedia puntuada por dos personajes entrañables que nos llevan por este mundo a través de los ojos de unos ancianos divertidísimos. 1h10 de malentendidos y vueltas de tuerca.

