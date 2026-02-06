Faut qu’on vous parle – Théâtre 2000 Escall Saint-Sébastien-sur-Loire

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-06 21:00 –

Gratuit : non Tarif unique : 10 € Billetterie : https://www.helloasso.com/associations/amicale-laique-de-saint-sebastien-section-theatre/evenements/faut-qu-on-vous-parle-1 Tout public, à partir de 8 ans.

Julien et Lucie sont les frère et sœur les plus complices et les plus heureux qui soient. Une seule ombre au tableau, ils mentent à leurs parents depuis des années au sujet de leur couple respectif ! Alors quand ces provinciaux montent voir leurs enfants à Paris, cela promet une série de quiproquos bien sympathiques. Entre faux-semblants, improvisations hasardeuses et révélations inattendues, ce week-end va transformer leur appartement en véritable terrain de jeu. Une comédie où l’on rit de tout… surtout quand la vérité éclate !

Escall Saint-Sébastien-sur-Loire 44230

Escall Saint-Sébastien-sur-Loire 44230
02 40 80 85 88
culture@saintsebastien.fr



