Informations pratiques

Thouars

Faute de frappe spectacle d’improvisations littéraires

12 Rue Porte de Paris Thouars Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 14:30:00

fin : 2026-10-02 15:30:00

Date(s) :

2026-10-02

Un livre choisi au hasard, quelques lignes lues par le public et les artistes improvisent une nouvelle histoire ! Faute de frappe , par la Compagnie Aline, vous donne rendez-vous vendredi 2 octobre à 11h et 14h30. Sur inscription.

Avec Faute de frappe , la Compagnie Aline propose un spectacle d’improvisations littéraires où les livres deviennent le point de départ de nouvelles histoires. Le principe un livre est choisi au hasard et quelques lignes sont lues par une personne du public. Les mots s’envolent alors vers les artistes qui s’en emparent pour improviser. Roman, essai, bande dessinée, manuel de jardinage, documentaire ou manga tout peut servir de matière à l’improvisation ! Avec Aurélie Désert et Igor Potoczny, chaque représentation est ainsi construite à partir des mots proposés. Deux séances sont proposées vendredi 2 octobre à 11h au Pavillon, place Lavault, puis à 14h30 dans la salle La Traverse de la médiathèque. Sur réservations places limitées. Réservations à partie du 16 septembre. .

12 Rue Porte de Paris Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 66 17 65

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English : Faute de frappe spectacle d’improvisations littéraires

A book chosen at random, a few lines read by the audience, and the performers improvise a new story! %AB Faute de frappe %BB, presented by the Compagnie Aline, takes place on Friday, October 2, at %E0 11:00 a.m. and 2:30 p.m. Registration required.

L’événement Faute de frappe spectacle d’improvisations littéraires Thouars a été mis à jour le 2026-09-01 par Maison du Thouarsais