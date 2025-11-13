Fautes de Frappe One-woman show dyslexique de et avec Juliette Kapla Théâtre du Pont Tournant Bordeaux

de et avec Juliette Kapla 13 et 14 novembre Théâtre du Pont Tournant Gironde

Tarif plein : 25€

﻿Tarif Voisins : 23€ (justificatif de domicile 33300)

Tarif Adhérents : 20€ ( Adhérents aux Amis du Pont Tournant )

Tarif Réduit : 15€ ( -18 ans / Étudiants / Demandeur d’emploi / Carte d’invalidité )

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-13T20:30:00 – 2025-11-13T22:00:00

Fin : 2025-11-14T21:00:00 – 2025-11-14T22:00:00

THÉÂTRE (Coup de Coeur Pont Tournant)

« Un spectacle drôle et intelligent » La Voix du Nord

« Juliette Kapla, grande manipulatrice de mots et de d’absurde » Le Monde

« Tout le monde peut se reconnaître dans ces failles du langage et du corps que met en scène Juliette Kapla dans un spectacle complet où elle est à la fois chanteuse, clown, acrobate et auteur. On en rit, comme on rit de nous-mêmes – et des autres. On est ému aussi… » Ouest-France

Cela va vite, c’est déconcertant, unique, et on est embarqué dans un monde où le langage se réinvente et où les multiples talents de la Kapla s’expriment. A voir absolument. France 3

Dans ce solo atypique qui malmène subtilement les codes, croise les disciplines et repousse les limites du One-Woman Show, Juliette Kapla ne parle qu’en lapsus, dans un langage dyslexique qui lui permet de nous raconter qu’elle a perdu sa joie, qu’elle rêve d’être une menteuse lyrique, qu’elle a peur de perdre le contrôle de son ridicule ou que sa dérision est prise.

C’est une avalanche de jeux de mots, organisés et cohérents, recouvrant tous un sens poétique ou engagé ; un spectacle complet où l’artiste chante, danse et se bat avec une chaise ainsi qu’avec la langue.

Au-delà du tour de force et de l’exercice de style, Juliette Kapla donne à voir et à entendre l’étrangeté du monde confrontée à celle de l’artiste, drapée dans « son manteau de fous-rires »

Fautes de Frappe a été conçu avec la complicité de Delphine Duquesne, réalisatrice, et avec les coups de main, de pouce et le soutien de techniciens et musiciens d’Uzeste Musical.

Durée : 1h15

Théâtre du Pont Tournant 13 rue Charlevoix de Villers Bordeaux 33300 Bacalan Gironde Nouvelle-Aquitaine

