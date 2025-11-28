FAUVE RADIO BRAS DE FER Nantes

FAUVE RADIO BRAS DE FER Nantes vendredi 28 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-28 21:00 – 23:59

Gratuit : oui Tout public

Petite sœur du label Fauve Records et fondée initialement à Hong Kong en 2017 par Romain FX, Fauve Radio à finalement élu résidence à Nantes depuis 2020. Gage d’éclectisme et porte parole de « podcasts series » sans frontières elle s’articule aussi autour d’un crew de DJs venant des 4 coins du globe.https://www.instagram.com/fauveradio/https://soundcloud.com/fauverecordshttps://youtu.be/S3e0FzroT1s?si=TSGB3H3rXrg3HL6K

BRAS DE FER Nantes 44200