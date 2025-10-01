Fauves – Festival des créations émergentes TU-Nantes Nantes

Fauves – Festival des créations émergentes TU-Nantes Nantes dimanche 21 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-01 –

Gratuit : non de 5 € à 18 € selon spectacles – Gratuit pour les étudiants de Nantes Université de 5 € à 18 € selon spectacles – Gratuit pour les étudiants de Nantes Université Billetterie : tunantes.fr/le-tu/fauves Tout public, Etudiant

Festival des créations émergentes du 1 au 16 octobre 2025 – 4e édition Théâtre – danse – arts vivants Imaginé par le TU avec le Crous de Nantes Pays de La Loire, FAUVES est une tribune pour une nouvelle génération d’artistes pluridisciplinaires qui renouvellent les formes et les genres, déplacent les codes, questionnent nos héritages, et tentent de faire émerger de nouveaux récits collectifs.FAUVES est une invitation à découvrir la naissance d’un geste artistique : les premiers spectacles de créatrices et créateurs en théâtre, danse et arts visuels, mais aussi des premières tentatives d’une création à venir, des prototypes ou des essais.FAUVES est le pari de la joie des premières fois, de l’effervescence indisciplinée et de la rencontre par dessus tout.FAUVES invite à Nantes une nouvelle génération d’artistes de la scène pour dresser un paysage possible des futurs de la scène. Retrouvez la programmation complète sur tunantes.fr/le-tu/fauves

TU-Nantes Nantes Nord Nantes 44300

02 53 52 23 80 http://www.tunantes.fr https://tunantes.fr/le-tu/fauves/