Faux-airs de Faussaires Bastion de L’Étendard Bonifacio

Faux-airs de Faussaires Bastion de L’Étendard Bonifacio samedi 20 septembre 2025.

Faux-airs de Faussaires 20 et 21 septembre Bastion de L’Étendard Corse-du-Sud

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Faux airs de Faussaires

→ Samedi 20 et dimanche 21 septembre – Salles souterraines du Bastion de l’Étendard – Ouverture 10h-17h30 – Gratuit

Faux airs de faussaires est un projet pédagogique mené sur plusieurs années à l’école élémentaire de Bonifacio dans la classe ULIS, classe accueillant des élèves porteurs de handicap ou en grande difficulté scolaire. Le projet a pour vocation de créer une culture artistique commune à la classe en reproduisant des chefs-d’œuvre afin de mieux appréhender les artistes et les courants picturaux.

Bastion de L’Étendard Place d’Armes, Bonifacio Bonifacio 20169 Corse-du-Sud Corse Le bastion de l’Etendard, bâti au 13e siècle par les Génois est un peu l’identité de Bonifacio. Il s’agit de l’imposante forteresse qui domine l’entrée du port. Elle servait autrefois à protéger l’accès à la porte de Gênes qui était à l’origine, la seule entrée de la ville. Détruit au 16e siècle, le bâtiment le plus représentatif de Bonifacio, fut rebâti dans la foulée tout en étant adapté aux nouvelles techniques de sièges, notamment grâce à des fortifications bien plus solides avec des murs de sept à dix mètres d’épaisseur. En visitant le Bastion de l’Étendard, vous aurez accès également aux salles souterraines à l’intérieur de l’ édifice consacrées à l’histoire des Fortifications de la ville .Sur les terrasses du Bastion de l’Étendard, un jardin de paysages remarquables est à découvrir avec des points de vues exceptionnels ! La visite se termine par le Jardin des Vestiges , ancien quartier d’habitations génoises datant XIII-XIV ème Siècle .

Faux airs de Faussaires

©OfficeMunicipalTourismedeBonifaico