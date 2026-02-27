FAUX DÉPART

Saint-Chély-d’Apcher Lozère

Dans cette pièce, Jean-Marie Chevret aborde la vie de couple, entre complicité et renoncements.

Une comédie de Jean‑Marie Chevret

Mise en scène Jean Soulet

Présentée par Centre Culture et Loisirs

Avec le Théâtre du Granit

Synopsis

Pour Odile et Jean Marmion, la retraite a un parfum de seconde jeunesse c’est le moment de réaliser leurs rêves.

Jean imagine une petite maison en Touraine… mais Odile refuse de s’enterrer à la campagne. Après avoir déjà abandonné sa carrière d’actrice par amour, elle peine à faire un nouveau sacrifice.

Un choix difficile qui pourrait bien mettre leur amour en péril…

Saint-Chély-d’Apcher 48200 Lozère Occitanie +33 4 66 31 19 60 centrecultureloisirs@gmail.com

English :

In this play, Jean-Marie Chevret explores the life of a couple, between complicity and renunciation.

