FAUX DÉPART Saint-Chély-d’Apcher
FAUX DÉPART Saint-Chély-d’Apcher samedi 7 mars 2026.
FAUX DÉPART
Saint-Chély-d’Apcher Lozère
Tarif : – – EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-03-07 2026-03-08
Dans cette pièce, Jean-Marie Chevret aborde la vie de couple, entre complicité et renoncements.
Une comédie de Jean‑Marie Chevret
Mise en scène Jean Soulet
Présentée par Centre Culture et Loisirs
Avec le Théâtre du Granit
Synopsis
Dans cette pièce, Jean-Marie Chevret aborde la vie de couple, entre complicité et renoncements.
Pour Odile et Jean Marmion, la retraite a un parfum de seconde jeunesse c’est le moment de réaliser leurs rêves.
Jean imagine une petite maison en Touraine… mais Odile refuse de s’enterrer à la campagne. Après avoir déjà abandonné sa carrière d’actrice par amour, elle peine à faire un nouveau sacrifice.
Un choix difficile qui pourrait bien mettre leur amour en péril…
Tarif Entrée au chapeau .
Saint-Chély-d’Apcher 48200 Lozère Occitanie +33 4 66 31 19 60 centrecultureloisirs@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
In this play, Jean-Marie Chevret explores the life of a couple, between complicity and renunciation.
L’événement FAUX DÉPART Saint-Chély-d’Apcher a été mis à jour le 2026-02-25 par Conseil Départemental