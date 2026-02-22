Faux filet à la braise Saint-Vincent-Jalmoutiers
Faux filet à la braise Saint-Vincent-Jalmoutiers samedi 7 mars 2026.
Faux filet à la braise
Saint-Vincent-Jalmoutiers Dordogne
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-07
2026-03-07
Faux filet à la braise organsé par le Comité des fêtes à 20h à la salle des fêtes.
Menu: soupe, entrée, faux filet à la braise et pommes de terre grenailles, fromage, dessert, café)
Tarif 20€ adultes 12 € enfants-12 ans.
Sur réservation au 06 79 22 65 39
Saint-Vincent-Jalmoutiers 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 22 65 39
English : Faux filet à la braise
Faux filet à la braise organized by the Comité des fêtes at 8pm in the salle des fêtes.
Menu: soup, starter, braised tenderloin with roasted potatoes, cheese, dessert, coffee)
Price: 20? adults 12? children-12 years.
Reservations required on 06 79 22 65 39
