Faux filet à la braise

Saint-Vincent-Jalmoutiers Dordogne

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

2026-03-07

Faux filet à la braise organsé par le Comité des fêtes à 20h à la salle des fêtes.

Menu: soupe, entrée, faux filet à la braise et pommes de terre grenailles, fromage, dessert, café)

Tarif 20€ adultes 12 € enfants-12 ans.

Sur réservation au 06 79 22 65 39

Saint-Vincent-Jalmoutiers 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 22 65 39

English : Faux filet à la braise

Faux filet à la braise organized by the Comité des fêtes at 8pm in the salle des fêtes.

Menu: soup, starter, braised tenderloin with roasted potatoes, cheese, dessert, coffee)

Price: 20? adults 12? children-12 years.

Reservations required on 06 79 22 65 39

L’événement Faux filet à la braise Saint-Vincent-Jalmoutiers a été mis à jour le 2026-02-18 par Val de Dronne