Favars randonnée Favars

Début : 2025-12-07
fin : 2025-12-07
2025-12-07
Favars randonnée au profit du Téléthon
Randonnée pédestre 7km
Départ groupé à 9h devant la mairie
Inscription sur place à partir de 8h30
Tarif 5€ gratuit pour les -12ans
Une soupe offerte à chaque participant !
Organisée par la commune de Favars .
Favars 19330 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 29 31 84
