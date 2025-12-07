Favars randonnée

Favars Corrèze

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-07

2025-12-07

Favars randonnée au profit du Téléthon

Randonnée pédestre 7km

Départ groupé à 9h devant la mairie

Inscription sur place à partir de 8h30

Tarif 5€ gratuit pour les -12ans

Une soupe offerte à chaque participant !

Organisée par la commune de Favars .

Favars 19330 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 29 31 84

