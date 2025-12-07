Favars randonnée Favars

Favars Corrèze

Favars randonnée au profit du Téléthon
Randonnée pédestre 7km
Départ groupé à 9h devant la mairie
Inscription sur place à partir de 8h30
Tarif 5€ gratuit pour les -12ans
Une soupe offerte à chaque participant !
Organisée par la commune de Favars   .

Favars 19330 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 29 31 84 

