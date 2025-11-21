Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Favé La Vapeur Dijon

Favé La Vapeur Dijon vendredi 21 novembre 2025.

Favé

La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad Dijon Côte-d’Or

Tarif : 5.5 – 5.5 – 29 EUR

plein tarif
Tarif de base

Date et horaire :
Début : 2025-11-21 20:30:00
fin : 2025-11-21

Date(s) :
2025-11-21

Un flow instinctif, des mélodies percutantes et une énergie contagieuse Favé, la pépite du 95, secoue la scène du rap français depuis deux ans maintenant. Après le succès de  Urus  , il sort son EP  F4  , puis son album  Il le fallait  . Avec ce parcours, il confirme aujourd’hui son statut d’artiste incontournable.   .

La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté  

