Favé La Vapeur Dijon

Favé

La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad Dijon Côte-d’Or

Tarif : 5.5 – 5.5 – 29 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21 20:30:00

fin : 2025-11-21

Date(s) :

2025-11-21

Un flow instinctif, des mélodies percutantes et une énergie contagieuse Favé, la pépite du 95, secoue la scène du rap français depuis deux ans maintenant. Après le succès de Urus , il sort son EP F4 , puis son album Il le fallait . Avec ce parcours, il confirme aujourd’hui son statut d’artiste incontournable. .

La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

English : Favé

German : Favé

Italiano :

Espanol :

L’événement Favé Dijon a été mis à jour le 2025-05-22 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)