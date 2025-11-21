Favé La Vapeur Dijon
Favé La Vapeur Dijon vendredi 21 novembre 2025.
Favé
La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad Dijon Côte-d’Or
Tarif : 5.5 – 5.5 – 29 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-21 20:30:00
fin : 2025-11-21
Date(s) :
2025-11-21
Un flow instinctif, des mélodies percutantes et une énergie contagieuse Favé, la pépite du 95, secoue la scène du rap français depuis deux ans maintenant. Après le succès de Urus , il sort son EP F4 , puis son album Il le fallait . Avec ce parcours, il confirme aujourd’hui son statut d’artiste incontournable. .
La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté
English : Favé
German : Favé
Italiano :
Espanol :
L’événement Favé Dijon a été mis à jour le 2025-05-22 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)