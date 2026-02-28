Faveurs de Printemps Anthony Herbin Folk Centre-ville Hyères

Faveurs de Printemps Anthony Herbin Folk

Centre-ville 22 avenue Andrée de David de Beauregard Hyères Var

Début : 2026-04-10 19:00:00

fin : 2026-04-10 20:00:00

2026-04-10

Après plusieurs projets indie rock (Boreal Wood LuneApache), Anthony Herbin se réinvente dans une folk intime, héritière de José González, Jessica Pratt et de la douceur mélancolique de Nick Drake.

+33 4 98 07 00 70 info@tandem83.com

English : Faveurs de Printemps Anthony Herbin Folk

After several indie rock projects (Boreal Wood LuneApache), Anthony Herbin reinvents himself in an intimate folk style, heir to José González, Jessica Pratt and the melancholy sweetness of Nick Drake.

