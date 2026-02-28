Faveurs de Printemps Chorale Ephémère Médiathèque Saint-John Perse Hyères
Faveurs de Printemps Chorale Ephémère Médiathèque Saint-John Perse Hyères samedi 4 avril 2026.
Faveurs de Printemps Chorale Ephémère
Médiathèque Saint-John Perse Centre-ville Hyères Var
Tarif :
Date et horaire :
Début : 2026-04-04 18:00:00
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
La chorale éphémère s’invite au Festival Faveurs de Printemps ! Cette fois-ci c’est l’artiste franco-brésilienne La Clara Sofia qui dirigera des choristes amateurs sur un morceau folk brésilien à la Médiathèque.
Médiathèque Saint-John Perse Centre-ville Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 98 07 00 70 info@tandem83.com
English : Faveurs de Printemps Chorale Ephémère
The ephemeral choir invites itself to the Faveurs de Printemps Festival! This time, Franco-Brazilian artist La Clara Sofia will lead amateur choristers in a Brazilian folk piece at the Médiathèque.
L’événement Faveurs de Printemps Chorale Ephémère Hyères a été mis à jour le 2026-02-28 par Office de Tourisme Provence Méditerranée