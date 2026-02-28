Faveurs de Printemps -Gaia Banfi Chanson Électronique Expérimentale Centre-ville Hyères
Faveurs de Printemps -Gaia Banfi Chanson Électronique Expérimentale
Centre-ville 22 avenue Andrée de David de Beauregard Hyères Var
Début : 2026-04-11 19:00:00
fin : 2026-04-11 20:00:00
2026-04-11
Gaia Banfi est une artiste et productrice italienne. Elle fusionne voix aériennes, tradition et sons électroniques/distordus. Diplômée en chant jazz, elle a été remarquée à X Factor Italie pour son univers musical parallèle .
Centre-ville 22 avenue Andrée de David de Beauregard Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 98 07 00 70 info@tandem83.com
English : Faveurs de Printemps -Gaia Banfi Chanson Electronic Experimental
Gaia Banfi is an Italian artist and producer. She fuses ethereal vocals, tradition and electronic/distorted sounds. With a degree in jazz singing, she was noticed at X Factor Italy for her parallel musical universe .
