Faveurs de Printemps Michelle Blades Indie Rock Chanson + Tiago Caetano Pop MPB Centre-ville Hyères

Faveurs de Printemps Michelle Blades Indie Rock Chanson + Tiago Caetano Pop MPB

Centre-ville 12 Cours de Strasbourg Hyères Var

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Début : 2026-04-10 21:00:00

fin : 2026-04-10

2026-04-10

Michelle Blades, artiste panaméenne installée à Paris, mélange approche DIY et esthétique singulière. Tiago Caetano, né à Rennes, il porte en lui le Brésil. Il mélange la MPB traditionnelle avec des références indie pop.

Centre-ville 12 Cours de Strasbourg Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 98 07 00 70 info@tandem83.com

Michelle Blades, a Panamanian artist based in Paris, blends a DIY approach with a singular aesthetic. Tiago Caetano, born in Rennes, Brazil. He mixes traditional MPB with indie pop references.

