Faveurs de Printemps WHISPER + TESSINA (Chanson française Pop alternative) Centre-ville Hyères

Faveurs de Printemps WHISPER + TESSINA (Chanson française Pop alternative)

Whisper est auteure, compositrice, interprète et musicienne. Après avoir collaboré avec Disiz, elle dévoile ses propres chansons. Tessina ce sont des sonorités orientales et une énergie rock pour un voyage musical cosmique.

English : Faveurs de Printemps WHISPER + TESSINA (French chanson Alternative pop)

Whisper is an author, composer, performer and musician. After collaborating with Disiz, she now unveils her own songs. Tessina combines oriental sounds and rock energy for a cosmic musical voyage.

