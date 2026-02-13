Favoriser l’appropriation des alternatives aux herbicides, Domaine Guilloteau, Courvoisier, aux Métairies (16), Les Métairies

Favoriser l’appropriation des alternatives aux herbicides Lundi 9 mars, 13h30 Domaine Guilloteau, Courvoisier, aux Métairies (16) Charente

Sur Inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-09T13:30:00+01:00 – 2026-03-09T17:30:00+01:00

Fin : 2026-03-09T13:30:00+01:00 – 2026-03-09T17:30:00+01:00

Les partenaires du Rallye Transfert Charente organisent une rencontre technique :

De la flore aux outils : Gérer ses adventices en viticulture

Cette rencontre vous est proposée sur 2 sites – faites votre choix selon votre type de sol !

▶️ Terres lourdes : Jeudi 5 mars 2026 de 8h30 à 12h30 chez Jean-Bernard et Alexandre de Larquier, à Arthenac (17)

▶️ Terres légères : Lundi 9 mars 2026 de 13h30 à 17h30 au Domaine Guilloteau, Courvoisier, aux Métairies (16)

Même programme pour ces 2 rencontres, avec 3 ateliers adaptés au type de sol de chaque site :

• Atelier 1 : Flore des vignes : fleur bleue ou mauvaise graine ?

• Atelier 2 : Anticiper la gestion du cavaillon

• Atelier 3 : Quelles solutions mécaniques ? Quels réglages ?

Programme détaillé – Lien d’inscription

Rencontres gratuites avec inscription obligatoire, ouvertes à tous (agriculteurs, conseillers, enseignants, étudiants…).

Un verre de l’amitié clôturera chaque rencontre.

Contact et infos :

Jeanne Kerrinckx

– 06 14 09 65 15

– jeanne.kerrinckx@charente.chambagri.fr

En espérant vous y retrouver nombreux !

Domaine Guilloteau, Courvoisier, aux Métairies (16) 16 rue de la croix-16200 les métairies Les Métairies 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « jeanne.kerrinckx@charente.chambagri.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://charente.chambres-agriculture.fr/rendez-vous-1/detail-de-lagenda/rallye-transfert-2026 »}] [{« link »: « https://nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/251_chambre_regionale_dagriculture_nouvelle-aquitaine/PRODUIRE/ECOPHYTO/Rallye_Transfert_NA_En_Piste/202603_Rallye_Transfert_16_Programme_VF.pdf »}, {« link »: « https://charente.chambres-agriculture.fr/rendez-vous-1/detail-de-lagenda/rallye-transfert-2026 »}, {« link »: « mailto:jeanne.kerrinckx@charente.chambagri.fr »}]

De la flore aux outils :Gérer ses adventices en viticulture – 3 ateliers déclinés sur chaque site, adaptés au type de sol!