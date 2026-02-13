Favoriser l’appropriation des alternatives aux herbicides, Domaine Guilloteau, Courvoisier, aux Métairies (16), Les Métairies

Favoriser l'appropriation des alternatives aux herbicides Domaine Guilloteau

Favoriser l’appropriation des alternatives aux herbicides, Domaine Guilloteau, Courvoisier, aux Métairies (16), Les Métairies lundi 9 mars 2026.

Favoriser l’appropriation des alternatives aux herbicides Lundi 9 mars, 13h30 Domaine Guilloteau, Courvoisier, aux Métairies (16) Charente

Sur Inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-09T13:30:00+01:00 – 2026-03-09T17:30:00+01:00
Fin : 2026-03-09T13:30:00+01:00 – 2026-03-09T17:30:00+01:00

Les partenaires du Rallye Transfert Charente organisent une rencontre technique :
De la flore aux outils : Gérer ses adventices en viticulture
Cette rencontre vous est proposée sur 2 sites – faites votre choix selon votre type de sol !

▶️ Terres lourdes : Jeudi 5 mars 2026 de 8h30 à 12h30 chez Jean-Bernard et Alexandre de Larquier, à Arthenac (17)
▶️ Terres légères : Lundi 9 mars 2026 de 13h30 à 17h30 au Domaine Guilloteau, Courvoisier, aux Métairies (16)

Même programme pour ces 2 rencontres, avec 3 ateliers adaptés au type de sol de chaque site :

• Atelier 1 : Flore des vignes : fleur bleue ou mauvaise graine ?
• Atelier 2 : Anticiper la gestion du cavaillon
• Atelier 3 : Quelles solutions mécaniques ? Quels réglages ?

Programme détailléLien d’inscription

Rencontres gratuites avec inscription obligatoire, ouvertes à tous (agriculteurs, conseillers, enseignants, étudiants…).
Un verre de l’amitié clôturera chaque rencontre.

Contact et infos :
Jeanne Kerrinckx
– 06 14 09 65 15
jeanne.kerrinckx@charente.chambagri.fr

En espérant vous y retrouver nombreux !

Domaine Guilloteau, Courvoisier, aux Métairies (16) 16 rue de la croix-16200 les métairies Les Métairies 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « jeanne.kerrinckx@charente.chambagri.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://charente.chambres-agriculture.fr/rendez-vous-1/detail-de-lagenda/rallye-transfert-2026 »}] [{« link »: « https://nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/251_chambre_regionale_dagriculture_nouvelle-aquitaine/PRODUIRE/ECOPHYTO/Rallye_Transfert_NA_En_Piste/202603_Rallye_Transfert_16_Programme_VF.pdf »}, {« link »: « https://charente.chambres-agriculture.fr/rendez-vous-1/detail-de-lagenda/rallye-transfert-2026 »}, {« link »: « mailto:jeanne.kerrinckx@charente.chambagri.fr »}]
De la flore aux outils :Gérer ses adventices en viticulture – 3 ateliers déclinés sur chaque site, adaptés au type de sol!