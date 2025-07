Faye la Fête Faye-la-Vineuse

Faye la Fête Faye-la-Vineuse dimanche 10 août 2025.

Faye-la-Vineuse Indre-et-Loire

Gratuit

2025-08-10

fin : 2025-08-10

2025-08-10

Faye-la-Fête réunit chaque année artistes et artisans, brocanteurs et producteurs locaux autour de la Collégiale Saint-Georges.

Comme il n ‘y a pas de fête sans musique, quatre concerts gratuits seront au programme.

Buvettes et différents points de restauration dans le village.

Centre-bourg Faye-la-Vineuse 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 28 77 66 89 fayelafete37@orange.fr

English :

Strollers, craftsmen and second-hand goods dealers in the center of Faye-la-Vineuse, a garage sale in the stadium, and as there’s no party without music!

These are the ingredients for a successful festive day!

German :

Kunsthandwerker und Trödler in der Innenstadt von Faye-la-Vineuse, ein gemütlicher Flohmarkt im Stadion und ein Fest ohne Musik!

Das sind die Zutaten für einen gelungenen Festtag!

Italiano :

Il centro di Faye-la-Vineuse si è animato di artisti, artigiani e commercianti di oggetti di seconda mano, lo stadio è stato teatro di una vendita di garage e, naturalmente, non c’è festa senza musica!

Questi sono gli ingredienti per una giornata di festa di successo!

Espanol :

El centro de Faye-la-Vineuse se llenó de artistas ambulantes, artesanos y vendedores de artículos de segunda mano, el estadio fue escenario de una venta de garaje y, por supuesto, ¡no hay fiesta sin música!

Estos son los ingredientes de una buena jornada festiva

