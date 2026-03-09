Fayencez-vous! #3 La conférence La Maison Verneuil Paray-le-Monial

Fayencez-vous! #3 La conférence

La Maison Verneuil 2 avenue de Bethléem Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 18:00:00

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

À l’heure des mange-debout et de l’assiette unique, on en viendrait à oublier les services à 77 pièces où aux assiettes plates et creuses venaient s’ajouter celles à escargots, à huîtres, à asperges… L’art de recevoir imposait également d’avoir tasses à moka, à café, à thé… quand nos mugs contemporains ont un usage universel. Mais l’on n’oubliera pas que les manufactures de céramique régnèrent des siècles durant sur l’art du conditionnement alimentaire et créèrent à cette fin une multitude de récipients originaux, destinés à conserver sel, huile, œufs, moutarde et autres condiments. Se replonger dans ces articles singuliers, c’est redécouvrir à la fois l’histoire des arts de la table et celle des usines les ayant produits avec beaucoup d’imagination. .

La Maison Verneuil 2 avenue de Bethléem Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 53 00 81 tourisme@legrandcharolais.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fayencez-vous! #3 La conférence

L’événement Fayencez-vous! #3 La conférence Paray-le-Monial a été mis à jour le 2026-03-09 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I