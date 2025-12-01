Fayes de Voiteur Voiteur

Fayes de Voiteur

Les fayes sont organisées par la commune de Voiteur pour célébrer le solstice d’hiver le jeudi 25 décembre 2025 au lieu dit Château d’eau.

Saucisses et vin chaud offerts sur place .

lieu dit Château d’eau Voiteur 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 85 23 78 mairie@voiteur.fr

