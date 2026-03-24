Fayes de Voiteur Voiteur
Fayes de Voiteur Voiteur vendredi 25 décembre 2026.
Fayes de Voiteur
lieu dit Château d’eau Voiteur Jura
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-25 19:30:00
fin : 2026-12-25 21:00:00
Date(s) :
2026-12-25
Les fayes sont organisées par la commune de Voiteur pour célébrer le solstice d’hiver le jeudi 25 décembre 2025 au lieu dit Château d’eau.
Saucisses et vin chaud offerts sur place .
lieu dit Château d’eau Voiteur 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 85 23 78 mairie@voiteur.fr
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English : Fayes de Voiteur
L’événement Fayes de Voiteur Voiteur a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme JurAbsolu
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