Fayes Domblans
Fayes
Chapelle de Bréry Domblans Jura
Tarif : – – EUR
Début : 2025-12-25 20:00:00
fin : 2025-12-25 21:00:00
2025-12-25
Venez tourner les traditionnelles fayes, bûches de tilleul enflammées, en haut de la côte, à Bréry. Galettes, vin chaud offerts. .
Chapelle de Bréry Domblans 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 03 94 54 ballet.roger@wanadoo.fr
