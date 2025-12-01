Fayes Domblans

Fayes

Chapelle de Bréry Domblans Jura

Gratuit

Début : 2025-12-25 20:00:00

fin : 2025-12-25 21:00:00

2025-12-25

Venez tourner les traditionnelles fayes, bûches de tilleul enflammées, en haut de la côte, à Bréry. Galettes, vin chaud offerts. .

Chapelle de Bréry Domblans 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 03 94 54 ballet.roger@wanadoo.fr

