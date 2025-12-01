Fayes de Ménétru-le-Vignoble Menétru-le-Vignoble
Menétru-le-Vignoble Jura
Début : 2025-12-25 19:30:00
fin : 2025-12-25
2025-12-25
Venez tourner les traditionnelles Fayes, bûches de tilleul enflammées, à Menétru-le-Vignoble.
Jus de pomme chaud & vin chaud offerts.
Et vous aurez peut-être la chance de croiser Le père Noël ! .
Menétru-le-Vignoble 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 44 66 32 mairie@menetru-le-vignoble.fr
