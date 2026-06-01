Fayet

Fayet fête communale et brocante

Rue Jean de la Fontaine Fayet Aisne

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Le dimanche 7 juin, venez participer à la fête communale de Fayet, ainsi qu’à sa brocante !

Au programme, animations, ambiance conviviale, buvette et restauration sur place !

Cette année la brocante aura lieu rue jean et de la Fontaine et chemin vert.

Inscription

– mardi de 14h à 16h

– jeudi de 10h à 12h

– samedi de 10h à 11h

Tarif 3e l’emplacement de 3 mètres.

Renseignements au 03 23 62 57 13.

Le dimanche 7 juin, venez participer à la fête communale de Fayet, ainsi qu’à sa brocante !

Au programme, animations, ambiance conviviale, buvette et restauration sur place !

Cette année la brocante aura lieu rue jean et de la Fontaine et chemin vert.

Inscription

– mardi de 14h à 16h

– jeudi de 10h à 12h

– samedi de 10h à 11h

Tarif 3e l’emplacement de 3 mètres.

Renseignements au 03 23 62 57 13. .

Rue Jean de la Fontaine Fayet 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 62 57 13

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On Sunday June 7, come and take part in Fayet’s fête communale and flea market!

On the program: entertainment, a friendly atmosphere, refreshments and on-site catering!

This year’s flea market will take place in rue Jean et de la Fontaine and chemin vert.

Registration

– tuesday, 2 4 pm

– thursday, 10am to 12pm

– saturday 10am to 11am

Price 3e per 3-meter pitch.

Information on 03 23 62 57 13.

L’événement Fayet fête communale et brocante Fayet a été mis à jour le 2026-05-29 par OT du Saint-Quentinois