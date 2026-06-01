Fayet fête communale et brocante Fayet
Fayet fête communale et brocante Fayet dimanche 7 juin 2026.
Fayet
Fayet fête communale et brocante
Rue Jean de la Fontaine Fayet Aisne
Tarif : 3 – 3 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Le dimanche 7 juin, venez participer à la fête communale de Fayet, ainsi qu’à sa brocante !
Au programme, animations, ambiance conviviale, buvette et restauration sur place !
Cette année la brocante aura lieu rue jean et de la Fontaine et chemin vert.
Inscription
– mardi de 14h à 16h
– jeudi de 10h à 12h
– samedi de 10h à 11h
Tarif 3e l’emplacement de 3 mètres.
Renseignements au 03 23 62 57 13.
Le dimanche 7 juin, venez participer à la fête communale de Fayet, ainsi qu’à sa brocante !
Au programme, animations, ambiance conviviale, buvette et restauration sur place !
Cette année la brocante aura lieu rue jean et de la Fontaine et chemin vert.
Inscription
– mardi de 14h à 16h
– jeudi de 10h à 12h
– samedi de 10h à 11h
Tarif 3e l’emplacement de 3 mètres.
Renseignements au 03 23 62 57 13. .
Rue Jean de la Fontaine Fayet 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 62 57 13
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
On Sunday June 7, come and take part in Fayet’s fête communale and flea market!
On the program: entertainment, a friendly atmosphere, refreshments and on-site catering!
This year’s flea market will take place in rue Jean et de la Fontaine and chemin vert.
Registration
– tuesday, 2 4 pm
– thursday, 10am to 12pm
– saturday 10am to 11am
Price 3e per 3-meter pitch.
Information on 03 23 62 57 13.
L’événement Fayet fête communale et brocante Fayet a été mis à jour le 2026-05-29 par OT du Saint-Quentinois