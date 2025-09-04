FAZIL SAY (PIANO AUX JACOBINS) Place des Jacobins Toulouse

Magnifique pianiste que Fazıl Say. Et bien plus encore ! Dès qu’il pose les mains sur le clavier, les portes d’un imaginaire s’ouvrent…

Interprète et compositeur, il sonde les partitions avec l’acuité de regard d’un créateur. Pour redécouvrir les fameuses Variations Goldberg, entourées de quelques pages de l’artiste turc…

Avec son extraordinaire talent de pianiste, Fazıl Say touche depuis 25 ans le public. Ces concerts sont différents, plus directs, ouverts et passionnants. Bref, ils vont droit au cœur.

BACH

Variations Goldberg

SAY

Yeni hayat (Nouvelle vie), Sonate pour piano op. 99, 4 ballades

Kara Toprak (Terre Noire) pour piano (1997)

Fantaisies de jazz, Summertime, Paganini Jazz, Alla Turca Jazz) 7 .

