Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

FC Decize vs Nevers FC stade foot Decize

FC Decize vs Nevers FC stade foot Decize

FC Decize vs Nevers FC stade foot Decize dimanche 15 février 2026.

FC Decize vs Nevers FC Dimanche 15 février 2026, 14h30 stade foot Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-02-15T14:30:00 – 2026-02-15T17:00:00
Fin : 2026-02-15T14:30:00 – 2026-02-15T17:00:00

FC Decize vs Nevers FC

+ d’infos sur https://fcdecize.footeo.com/

stade foot stade des halles decize Decize 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://fcdecize.footeo.com/ »}] [{« link »: « https://fcdecize.footeo.com/ »}]
Match à domicile foot sport