FC Lèves vs US Orléans Chartres
FC Lèves vs US Orléans Chartres samedi 11 octobre 2025.
FC Lèves vs US Orléans
Route des Grands Prés Chartres Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11 19:00:00
fin : 2025-10-11 21:00:00
Date(s) :
2025-10-11
Le 11 octobre à 19h, le FC Lèves affronte l’US Orléans en Coupe de France au stade Jacques-Couvret, route des Grands-Prés.
.
Route des Grands Prés Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
English :
On October 11 at 7pm, FC Lèves take on US Orléans in the Coupe de France at the Stade Jacques-Couvret, route des Grands-Prés.
German :
Am 11. Oktober um 19 Uhr trifft der FC Lèves im Stade Jacques-Couvret, Route des Grands-Prés, im französischen Pokal auf die US Orléans.
Italiano :
L’11 ottobre alle 19:00, l’FC Lèves affronta l’US Orléans in Coppa di Francia allo Stade Jacques-Couvret, route des Grands-Prés.
Espanol :
El 11 de octubre a las 19.00 horas, el FC Lèves se enfrenta al US Orléans en la Copa de Francia, en el estadio Jacques-Couvret, route des Grands-Prés.
L’événement FC Lèves vs US Orléans Chartres a été mis à jour le 2025-10-06 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES