FC Lèves vs US Orléans Chartres samedi 11 octobre 2025.

Route des Grands Prés Chartres Eure-et-Loir

Début : 2025-10-11 19:00:00
fin : 2025-10-11 21:00:00

2025-10-11

Le 11 octobre à 19h, le FC Lèves affronte l’US Orléans en Coupe de France au stade Jacques-Couvret, route des Grands-Prés.
Route des Grands Prés Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire  

English :

On October 11 at 7pm, FC Lèves take on US Orléans in the Coupe de France at the Stade Jacques-Couvret, route des Grands-Prés.

German :

Am 11. Oktober um 19 Uhr trifft der FC Lèves im Stade Jacques-Couvret, Route des Grands-Prés, im französischen Pokal auf die US Orléans.

Italiano :

L’11 ottobre alle 19:00, l’FC Lèves affronta l’US Orléans in Coppa di Francia allo Stade Jacques-Couvret, route des Grands-Prés.

Espanol :

El 11 de octubre a las 19.00 horas, el FC Lèves se enfrenta al US Orléans en la Copa de Francia, en el estadio Jacques-Couvret, route des Grands-Prés.

