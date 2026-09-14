FC Sochaux-Montbéliard / Pau FC Stade Auguste-Bonal Montbéliard

Informations pratiques

Montbéliard

FC Sochaux-Montbéliard / Pau FC

Stade Auguste-Bonal Impasse de la Forge Montbéliard Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-05

fin : 2027-02-05

Date(s) :

2027-02-05

Le FC Sochaux-Montbéliard recevra le Pau FC le vendredi 5 février au stade Auguste Bonal.

Les billets seront en vente sur billetterie.fcsochaux.fr et à la boutique du Stade Bonal. .

Stade Auguste-Bonal Impasse de la Forge Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : FC Sochaux-Montbéliard / Pau FC

L’événement FC Sochaux-Montbéliard / Pau FC Montbéliard a été mis à jour le 2026-09-08 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD