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AGENDA · Montbéliard

FC Sochaux-Montbéliard / Pau FC Stade Auguste-Bonal Montbéliard

vendredi 5 février 2027 · Stade Auguste-Bonal · Montbéliard

Informations pratiques

Début
vendredi 5 février 2027
Fin
vendredi 5 février 2027
Lieu
Stade Auguste-Bonal
Adresse
Impasse de la Forge
Ville
25200 Montbéliard
Département
Doubs
Tarif

Montbéliard

FC Sochaux-Montbéliard / Pau FC

Stade Auguste-Bonal Impasse de la Forge Montbéliard Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-05
fin : 2027-02-05

Date(s) :
2027-02-05

Le FC Sochaux-Montbéliard recevra le Pau FC le vendredi 5 février au stade Auguste Bonal.

Les billets seront en vente sur billetterie.fcsochaux.fr et à la boutique du Stade Bonal.   .

Stade Auguste-Bonal Impasse de la Forge Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté  

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English : FC Sochaux-Montbéliard / Pau FC

L’événement FC Sochaux-Montbéliard / Pau FC Montbéliard a été mis à jour le 2026-09-08 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD

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