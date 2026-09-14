FC Sochaux-Montbéliard / Pau FC Stade Auguste-Bonal Montbéliard
vendredi 5 février 2027 · Stade Auguste-Bonal · Montbéliard
Informations pratiques
Montbéliard
FC Sochaux-Montbéliard / Pau FC
Stade Auguste-Bonal Impasse de la Forge Montbéliard Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-05
fin : 2027-02-05
Date(s) :
2027-02-05
Le FC Sochaux-Montbéliard recevra le Pau FC le vendredi 5 février au stade Auguste Bonal.
Les billets seront en vente sur billetterie.fcsochaux.fr et à la boutique du Stade Bonal. .
Stade Auguste-Bonal Impasse de la Forge Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : FC Sochaux-Montbéliard / Pau FC
L’événement FC Sochaux-Montbéliard / Pau FC Montbéliard a été mis à jour le 2026-09-08 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD
À voir aussi à Montbéliard (Doubs)
- Soirée théâtre-débat Radicale parler du cancer de la prostate autrement Montbéliard 14 septembre 2026
- Ouvertures musicales avec MAScène Nationale Montbéliard 18 septembre 2026
- LES COULISSES DE LA REGIE au Château Montbéliard Wurtemberg Rue du Château Montbéliard 19 septembre 2026
- L’orgue remarquable de l’église Saint-Maimboeuf Eglise St-Maimboeuf Montbéliard 19 septembre 2026
- Incises musicales au cœur du parcours historique, Château et musée de Montbéliard, Montbéliard 19 septembre 2026