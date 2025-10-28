FC Sochaux-Montbéliard Quevilly Rouen Métropole

Stade Auguste-Bonal Montbéliard Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 19:30:00

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

Le FC Sochaux-Montbéliard recevra le Quevilly Rouen Métropole le vendredi 27 mars à 19h30 au stade Auguste Bonal. Les billets seront en vente sur billetterie.fcsochaux.fr et à la boutique du Stade Bonal. .

Stade Auguste-Bonal Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

English : FC Sochaux-Montbéliard Quevilly Rouen Métropole

German : FC Sochaux-Montbéliard Quevilly Rouen Métropole

Italiano :

Espanol :

L’événement FC Sochaux-Montbéliard Quevilly Rouen Métropole Montbéliard a été mis à jour le 2025-10-28 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD