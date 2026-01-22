FC Symphonique du JOSEM Podensac

FC Symphonique du JOSEM

Eglise St Vincent Podensac Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-25

fin : 2026-01-25

Date(s) :

2026-01-25

Le public pourra y découvrir le FC Symphonique du JOSEM, placé sous la direction de Nicolas Lescombes.

Composé d’une quarantaine de musiciennes et musiciens venus de Créon et de ses environs, le FC Symphonique proposera au public un véritable voyage musical. Le programme mettra à l’honneur des œuvres de Rameau, Mozart, Vivaldi et Jenkins, auxquelles s’ajouteront des pièces plus contemporaines, offrant une traversée riche et accessible du répertoire symphonique.

L’église Saint-Vincent de Podensac offrira au concert un cadre patrimonial remarquable. Son atmosphère chaleureuse et son acoustique reconnue contribueront à faire de cet événement un moment musical privilégié et convivial. .

Eglise St Vincent Podensac 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine

