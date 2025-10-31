FCKG HALLOWEEN 2025 Montpellier

La plus grosse soirée Halloween de France est de retour au Zénith de Montpellier le 31 octobre !

On est de retour pour une édition qui s’annonce mémorable….

Au programme

7 ARTISTES

Système aux petits oignons

Show light et visuel + déco

Déguisement conseillé

LINE-UP

• HOLY PRIEST

• SKÖNE & PROTOKSEED present SILENCE.

• VORTEK’S

• EL DESPERADO

• HORTENSE DE BEAUARNAIS

• ESKHA .

Montpellier 34000 Hérault Occitanie

English :

France’s biggest Halloween party returns to the Zénith in Montpellier on October 31st!

German :

Die größte Halloween-Party Frankreichs findet am 31. Oktober wieder im Zénith in Montpellier statt!

Italiano :

La più grande festa di Halloween della Francia torna allo Zénith di Montpellier il 31 ottobre!

Espanol :

La mayor fiesta de Halloween de Francia vuelve al Zénith de Montpellier el 31 de octubre

