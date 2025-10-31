FCKG HALLOWEEN 2025 Montpellier
FCKG HALLOWEEN 2025
Montpellier Hérault
Tarif : 44 – 44 – EUR
La plus grosse soirée Halloween de France est de retour au Zénith de Montpellier le 31 octobre !
On est de retour pour une édition qui s’annonce mémorable….
Au programme
7 ARTISTES
Système aux petits oignons
Show light et visuel + déco
Déguisement conseillé
LINE-UP
• HOLY PRIEST
• SKÖNE & PROTOKSEED present SILENCE.
• VORTEK’S
• EL DESPERADO
• HORTENSE DE BEAUARNAIS
• ESKHA .
Montpellier 34000 Hérault Occitanie
English :
France’s biggest Halloween party returns to the Zénith in Montpellier on October 31st!
German :
Die größte Halloween-Party Frankreichs findet am 31. Oktober wieder im Zénith in Montpellier statt!
Italiano :
La più grande festa di Halloween della Francia torna allo Zénith di Montpellier il 31 ottobre!
Espanol :
La mayor fiesta de Halloween de Francia vuelve al Zénith de Montpellier el 31 de octubre
L’événement FCKG HALLOWEEN 2025 Montpellier a été mis à jour le 2025-09-18 par 34 OT MONTPELLIER