F*cking Future Roubaix

F*cking Future Roubaix mardi 25 novembre 2025.

F*cking Future

14 place du Général Faidherbe Roubaix Nord

Début : 2025-11-25 20:30:00

fin : 2025-11-26 21:30:00

2025-11-25 2025-11-26

**Spectacle de La rose des vents présenté à La Condition Publique dans le cadre de son nomadisme.**

**NEXT FESTIVAL**

F*cking Future est une exploration bouillonnante de thèmes tels que le militantisme, la militarisation, la virilité, la violence, et les interactions complexes entre les systèmes patriarcaux et l’affect. Sur une scène quadri frontale surélevée, le spectacle offre une expérience immersive, où les codes et les danses d’ici et d’ailleurs se rencontrent.

Le chorégraphe Marco da Silva Ferreira nous plonge dans un univers où chaque mouvement est une réflexion sur notre société. Son parcours unique, marqué par la natation de haut niveau et une formation en kinésithérapie, lui permet d’apporter une compréhension fine du corps à ses créations. Autodidacte dans l’apprentissage des danses aux influences afro-américaines, il intègre ces éléments dans une chorégraphie pour huit danseurs, et déploie un condensé d’humanité de haute intensité.

**Parcours Mer. 26 novembre**

Vous pouvez également assister au spectacle _NO MERCY_ à 19h à l’Oiseau-Mouche, Roubaix

**Autour du spectacle**

Atelier danse XXL

Jeu. 27 nov. à 18h30

Complexe sportif Pont de Bois, Villeneuve d’Ascq

En partenariat avec la Direction Culture de l’Université de Lille

Gratuit sur inscription

+ d’infos [jauger@larose.fr](mailto:jauger@larose.fr)

14 place du Général Faidherbe Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 61 96 96 accueil@larose.fr

English :

**La rose des vents show presented at La Condition Publique as part of its nomadic program **

**NEXT FESTIVAL**

F*cking Future is a seething exploration of themes such as militancy, militarization, virility, violence, and the complex interactions between patriarchal systems and affect. Set on an elevated quadri-frontal stage, the show offers an immersive experience, where codes and dances from here and elsewhere meet.

Choreographer Marco da Silva Ferreira plunges us into a universe where every movement is a reflection on our society. His unique background, marked by high-level swimming and training in physiotherapy, enables him to bring a keen understanding of the body to his creations. Self-taught in Afro-American-influenced dance, he integrates these elements into a choreography for eight dancers, unfolding a high-intensity compendium of humanity.

**Parcours Wed. nov. 26**

You can also attend the show _NO MERCY_ at 7pm at l’Oiseau-Mouche, Roubaix

**Around the show**

XXL dance workshop

Thu. nov. 27 at 6:30pm

Pont de Bois Sports Complex, Villeneuve d’Ascq

In partnership with the Culture Department of the University of Lille

Free with registration

+ info: [jauger@larose.fr](mailto:jauger@larose.fr)

German :

**Die Aufführung von La rose des vents in La Condition Publique im Rahmen ihres Nomadentums.**

**NEXT FESTIVAL**

F*cking Future ist eine brodelnde Erkundung von Themen wie Militanz, Militarisierung, Männlichkeit, Gewalt und den komplexen Wechselwirkungen zwischen patriarchalen Systemen und Affekten. Auf einer erhöhten Vier-Fronten-Bühne bietet die Aufführung ein immersives Erlebnis, bei dem Codes und Tänze von hier und anderswo aufeinandertreffen.

Der Choreograf Marco da Silva Ferreira lässt uns in ein Universum eintauchen, in dem jede Bewegung eine Reflexion über unsere Gesellschaft darstellt. Sein einzigartiger Werdegang, der durch Hochleistungsschwimmen und eine Ausbildung in Physiotherapie geprägt ist, ermöglicht es ihm, ein feines Verständnis des Körpers in seine Kreationen einfließen zu lassen. Als Autodidakt im Erlernen von Tänzen mit afroamerikanischen Einflüssen integriert er diese Elemente in eine Choreografie für acht Tänzer und entfaltet ein hochintensives Kondensat der Menschlichkeit.

**Parcours Mi. 26. November**

Sie können auch die Aufführung _NO MERCY_ um 19 Uhr im L’Oiseau-Mouche, Roubaix, besuchen

**Rund um die Aufführung**

XXL-Tanzworkshop

Do. 27. Nov. um 18:30 Uhr

Sportkomplex Pont de Bois, Villeneuve d’Ascq

In Partnerschaft mit der Kulturabteilung der Universität Lille

Kostenlos nach Anmeldung

/a> Weitere Informationen: [jauger@larose.fr](mailto:jauger@larose.fr)

Italiano :

**Spettacolo di La rose des vents presentato a La Condition Publique nell’ambito del suo programma nomade **

**PROSSIMO FESTIVAL**

F´cking Future è un’esplorazione di temi quali la militanza, la militarizzazione, la virilità, la violenza e le complesse interazioni tra sistemi patriarcali e affetti. Allestito su un palcoscenico quadri-frontale sopraelevato, lo spettacolo offre un’esperienza immersiva, in cui si incontrano codici e danze provenienti da qui e da altrove.

Il coreografo Marco da Silva Ferreira ci immerge in un mondo in cui ogni movimento è un riflesso della nostra società. Il suo background unico, segnato da un nuoto di alto livello e da una formazione in fisioterapia, gli permette di portare nelle sue creazioni una comprensione dettagliata del corpo. Danzatore autodidatta con influenze afroamericane, integra questi elementi in una coreografia per otto danzatori, creando un compendio di umanità ad alta intensità.

**Mer. 26 novembre**

È possibile assistere allo spettacolo _NO MERCY_ alle 19.00 presso l’Oiseau-Mouche, Roubaix

**Intorno allo spettacolo

Laboratorio di danza XXL

Gio. 27 novembre alle 18.30

Complesso sportivo Pont de Bois, Villeneuve d’Ascq

In collaborazione con il Dipartimento di Cultura dell’Università di Lille

Gratuito con registrazione

+ Maggiori informazioni: [jauger@larose.fr](mailto:jauger@larose.fr)

Espanol :

**Espectáculo de La rose des vents presentado en La Condition Publique en el marco de su programa nómada **

**PRÓXIMO FESTIVAL**

F*cking Future es una hirviente exploración de temas como la militancia, la militarización, la virilidad, la violencia y las complejas interacciones entre los sistemas patriarcales y el afecto. Situado en un escenario cuadrifrontal elevado, el espectáculo ofrece una experiencia inmersiva, donde confluyen códigos y danzas de aquí y de otros lugares.

El coreógrafo Marco da Silva Ferreira nos sumerge en un mundo donde cada movimiento es un reflejo de nuestra sociedad. Su singular trayectoria, marcada por la natación de alto nivel y la formación en fisioterapia, le permite aportar a sus creaciones un conocimiento detallado del cuerpo. Bailarín autodidacta con influencias afroamericanas, integra estos elementos en una coreografía para ocho bailarines, creando un compendio de humanidad de alta intensidad.

**Mier. 26 de noviembre**

También puede asistir al espectáculo _NO MERCY_ a las 19.00 h en l’Oiseau-Mouche, Roubaix

**En torno al espectáculo

Taller de danza XXL

Jue. 27 de noviembre a las 18.30 h

Complejo deportivo Pont de Bois, Villeneuve d’Ascq

En colaboración con el Departamento de Cultura de la Universidad de Lille

Gratuito previa inscripción

+ Más información: [jauger@larose.fr](mailto:jauger@larose.fr)

