Fdlm Winter Show Salle du Triskell Landunvez vendredi 27 février 2026.
Salle du Triskell Place de l’Eglise Landunvez Finistère
Début : 2026-02-27 19:00:00
fin : 2026-03-01 02:00:00
A l’affiche de la 5ème édition
Technopolice Poésie Zero Fragile/ Jetsex
Swansea Musique Bâtarde Lofofora Brazzier
Billetterie https://www.billetweb.fr/fdlm-winter-show-2026 .
Salle du Triskell Place de l’Eglise Landunvez 29840 Finistère Bretagne +33 6 64 03 20 20
