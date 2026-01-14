Fdlm Winter Show Salle du Triskell Landunvez

Fdlm Winter Show

Salle du Triskell Place de l’Eglise Landunvez Finistère

Tarif : – –

Début : 2026-02-27 19:00:00
fin : 2026-03-01 02:00:00

2026-02-27

A l’affiche de la 5ème édition
Technopolice Poésie Zero Fragile/ Jetsex
Swansea Musique Bâtarde Lofofora Brazzier
Billetterie https://www.billetweb.fr/fdlm-winter-show-2026   .

Salle du Triskell Place de l’Eglise Landunvez 29840 Finistère Bretagne +33 6 64 03 20 20 

