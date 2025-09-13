FDW Tous à vos pinceaux Saint-Pair-sur-Mer
FDW Tous à vos pinceaux
325 Rue du Golf Saint-Pair-sur-Mer Manche
Début : 2025-09-13 11:00:00
fin : 2025-09-13 12:30:00
Avec un pinceau, vous découvrirez en famille la magie des couleurs.
Vous aurez toute la palette à votre disposition pour décorer un objet en faïence que vous viendrez récupérer après émaillage et cuisson. A l’issue de l’atelier, une visite de l’Atelier sera proposée pour découvrir toutes les étapes de création d’une pièce.
A partir de 5 ans sur réservation contact@faienceriedelabaie.fr .
325 Rue du Golf Saint-Pair-sur-Mer 50380 Manche Normandie +33 2 33 50 61 58 contact@faienceriedelabaie.fr
