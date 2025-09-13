FDW Tous à vos pinceaux Saint-Pair-sur-Mer

FDW Tous à vos pinceaux Saint-Pair-sur-Mer samedi 13 septembre 2025.

FDW Tous à vos pinceaux

325 Rue du Golf Saint-Pair-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13 11:00:00

fin : 2025-09-13 12:30:00

Date(s) :

2025-09-13

Avec un pinceau, vous découvrirez en famille la magie des couleurs.

Vous aurez toute la palette à votre disposition pour décorer un objet en faïence que vous viendrez récupérer après émaillage et cuisson. A l’issue de l’atelier, une visite de l’Atelier sera proposée pour découvrir toutes les étapes de création d’une pièce.

A partir de 5 ans sur réservation contact@faienceriedelabaie.fr .

325 Rue du Golf Saint-Pair-sur-Mer 50380 Manche Normandie +33 2 33 50 61 58 contact@faienceriedelabaie.fr

English : FDW Tous à vos pinceaux

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement FDW Tous à vos pinceaux Saint-Pair-sur-Mer a été mis à jour le 2025-08-29 par OT Granville Terre et Mer