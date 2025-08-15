F(ê)aites de la Vannerie Barret-sur-Méouge

F(ê)aites de la Vannerie Barret-sur-Méouge vendredi 15 août 2025.

F(ê)aites de la Vannerie

Place de la Fontaine Barret-sur-Méouge Hautes-Alpes

Tarif : 185 – 185 – 185 EUR

Le stage vannerie de 2 jours

Début : Vendredi 2025-08-15

fin : 2025-08-17

Date(s) :

2025-08-15

L’Oseraie du Possible vous invite à la 7ème édition de sa F(ê)aites de la vannerie ! Stages vannerie; soirée concert, projection, exposition; marché vannier, animation, spectacle. Tout un Univers de Possible s’ouvre à vous pour tresser de nouveaux Liens.

Place de la Fontaine Barret-sur-Méouge 05300 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 69 32 01 22 loseraiedupossible@live.fr

English :

L’Oseraie du Possible invites you to its 7th F(ê)aites de la vannerie! Basketry workshops; evening concert, projection, exhibition; basketry market, entertainment, show. A whole universe of possibilities opens up for you to weave new links.

German :

Der Oseraie du Possible lädt Sie zum 7. Mal zu seinem Korbflechterfest ein! Korbflechterkurse, Konzertabende, Filmvorführungen, Ausstellungen, Korbflechtermarkt, Animationen, Aufführungen. Ein ganzes Universum des Möglichen steht Ihnen offen, um neue Verbindungen zu knüpfen.

Italiano :

L’Oseraie du Possible vi invita alla 7ª edizione delle sue F(ê)aites de la vannerie! Corsi di cesteria; concerti serali, proiezioni, mostre; mercato della cesteria, animazione e spettacoli. Un intero universo di possibilità si apre per voi per tessere nuovi legami.

Espanol :

¡L’Oseraie du Possible le invita a la 7ª edición de sus F(ê)aites de la vannerie! Cursos de cestería; conciertos nocturnos, proyecciones, exposiciones; mercado de cestería, animaciones y espectáculos. Todo un universo de posibilidades se abre ante usted para tejer nuevos lazos.

L’événement F(ê)aites de la Vannerie Barret-sur-Méouge a été mis à jour le 2025-07-23 par Office de Tourisme Sisteron Buëch