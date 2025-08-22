F(ê)aites de la Vannerie Limbrassac Limbrassac

L’Oseraie du Possible vous invite à sa F(ê)aites de la vannerie 4ème édition stages vannerie Soirée concert, projection, exposition Marché vannier, animation, spectacle. Tout un Univers de Possible s’ouvrant à vous pour tresser de nouveaux Liens !

Place du Village Limbrassac 09600 Ariège Occitanie +33 6 69 32 01 22 loseraiedupossible@live.fr

English :

L’Oseraie du Possible invites you to its F(ê)aites de la vannerie 4th edition: basket-weaving workshops Evening concert, projection, exhibition Basket-weaving market, entertainment, show. A whole Universe of Possibilities opens up for you to weave new links!

German :

Der Oseraie du Possible lädt Sie zu seinem 4. Korbflechterfest ein: Korbflechterkurse Konzertabend, Filmvorführung, Ausstellung Korbflechtermarkt, Animation, Schauspiel. Ein ganzes Universum des Möglichen steht Ihnen offen, um neue Verbindungen zu flechten!

Italiano :

L’Oseraie du Possible vi invita alle sue F(ê)aites de la vannerie 4a edizione: laboratori di intreccio di cesti concerto serale, proiezione, mostra mercato dell’intreccio di cesti, intrattenimento, spettacolo. Un intero universo di possibilità si apre per voi per tessere nuovi legami!

Espanol :

L’Oseraie du Possible le invita a su F(ê)aites de la vannerie 4ª edición: talleres de cestería Concierto nocturno, proyección, exposición Mercado de cestería, animación, espectáculo. ¡Todo un universo de posibilidades se abre para que tejas nuevos lazos!

