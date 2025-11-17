FEAST (La Fête) | Kamilé Gumonaité et OKT/Vilnius Théâtre du Nord Mons-en-Pévèle

FEAST (La Fête) | Kamilé Gumonaité et OKT/Vilnius 17 et 18 novembre Théâtre du Nord

Début : 2025-11-17T19:30:00 – 2025-11-17T20:30:00

Fin : 2025-11-18T19:30:00 – 2025-11-18T20:30:00

DANS LE CADRE DU FESTIVAL NEXT

La Fête, est un moment de théâtre rare, lumineux et joyeux. Un spectacle conçu avec des personnes en situation de handicap, où l’on rit, on danse, on écoute, on se regarde vraiment. Le handicap, loin des clichés, n’est pas ici un sujet mais une présence : une pluralité d’expériences, de corps, de récits, qui nous invitent à repenser la place de chacun·e. Sur une musique entraînante, le spectacle fait entendre des voix rares, des anecdotes absurdes, bouleversantes, parfois hilarantes.

Portée par l’une des metteuses en scène les plus audacieuses de la jeune scène lituanienne, cette création pleine d’humour et d’humanité fait voler en éclats les stéréotypes. Ici, les fragilités deviennent forces, les limites créent le jeu, et la scène devient un lieu de partage brut, joyeux, libérateur.

La Fête n’est pas une pièce sur la différence, mais une célébration du vivant qui a reçu le prix du jury international du festival Sirenos pour son geste artistique et social unique.

Théâtre du Nord 4, place du Général de Gaulle 59026 Lille Mons-en-Pévèle 59246 Nord Hauts-de-France

Accessibilité : surtitres français, néerlandais, lithuanien et surtitres adaptés Théâtre du Nord Tourcoing

