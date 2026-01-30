Fédérale PEYREHORADE SPORTS RUGBY PEYREHORADE VS STADE BAGNERAIS Salle d’Aspremont Peyrehorade
Fédérale PEYREHORADE SPORTS RUGBY PEYREHORADE VS STADE BAGNERAIS Salle d’Aspremont Peyrehorade dimanche 1 février 2026.
Fédérale PEYREHORADE SPORTS RUGBY PEYREHORADE VS STADE BAGNERAIS
Salle d’Aspremont 12 Place du Pont Peyrehorade Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-01
fin : 2026-02-01
Date(s) :
2026-02-01
Championnat Fédérale Saison 2025-2026 Peyrehorade sport rugby Pays d’Orthe et Arrigans vs Stade Bagnérais !
1DF à 15H30
EF1 à 13H45
www.psrugby-40.fr
Championnat Fédérale Saison 2025-2026 Peyrehorade sport rugby Pays d’Orthe et Arrigans vs Stade Bagnérais !
1DF à 15H30
EF1 à 13H45
www.psrugby-40.fr .
Salle d’Aspremont 12 Place du Pont Peyrehorade 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fédérale PEYREHORADE SPORTS RUGBY PEYREHORADE VS STADE BAGNERAIS
Fédérale Championship Season 2025-2026: Peyrehorade sport rugby Pays d’Orthe et Arrigans vs Stade Bagnérais!
1DF at 15:30
EF1 at 1:45pm
www.psrugby-40.fr
L’événement Fédérale PEYREHORADE SPORTS RUGBY PEYREHORADE VS STADE BAGNERAIS Peyrehorade a été mis à jour le 2026-01-27 par OT Pays d’Orthe et Arrigans