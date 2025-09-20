Federico, Alex Baczynski-Jenkins Lafayette Anticipations Paris

Federico, Alex Baczynski-Jenkins Lafayette Anticipations Paris samedi 20 septembre 2025.

Les figures formées entre les mains des interprètes sont à certains moments reconnaissables comme un toucher intime, et à d’autres comme des figures abstraites de relation et d’enchevêtrement.

Il s’agit d’une chorégraphie du désir à l’échelle la plus petite, qui mobilise l’affect et la sensualité, comme moyen d’archivage queer du toucher.

Chaque itération de la performance est chorégraphiée en collaboration avec les interprètes et adaptée au duo – avec une version spéciale créée pour le festival Échelle Humaine à Lafayette Anticipations interprétée par les danseurs Malick Cissé et Andréa Givanovitch.

Crédits

Chorégraphie : Alex Baczyński-Jenkins

Performance à Lafayette Anticipations interprétée par : Malick Cissé et Andréa Givanovitch.

Première itération en collaboration et interprétée par Jayson Patterson et Nick Finegan. Autres itérations interprétées par Katarzyna Szugajew, Anton Ambroziak, Rafał Pierzyński, Bayma Saad, Nomi Sladko, Boji Moroz et Sasha Malyuk.

Une production d’Alex Baczyński-Jenkins Studio

Directrice de studio : Andrea Rodrigo

Responsable de studio : Laura Cecilia Nicolás

Federico est une commande de Montague Space. Remerciements à Tim Steer.

Federico (2015) d’Alex Baczyński-Jenkins est une chorégraphie minimale du toucher entre deux interprètes.

Du samedi 20 septembre 2025 au dimanche 21 septembre 2025 :

gratuit Public adultes.

Lafayette Anticipations 9 rue du Plâtre 75004 Paris

https://www.lafayetteanticipations.com/fr/manifestation/federico-alex-baczynski-jenkins +33157406417 contact@lafayetteanticipations.com